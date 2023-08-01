Rus Ural petrolünün ortalama varil fiyatı, temmuzda varil başına 64,37 dolardan işlem görerek, Avrupa Birliği'nin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıktı.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ocak-temmuz döneminde Ural petrolünün varilinin ortalama 53,94 dolardan satıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ural petrolünün temmuzda ise varil başına 64,37 dolardan işlem gördüğü kaydedildi.
Böylelikle Ural petrolü, Avrupa Birliği ülkelerinin Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu varil başına 60 dolar tavan fiyatın üzerinde işlem gördü.