Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.10'da %1,2 artışla 7.666 dolar/tona çıktı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası Kasım vadeli bakır kontratı %1,9 artarak 63.320 yuan/tona yükseldi.

Wall Street dün dalgalı bir seans geçirdi ve beklenenden daha yüksek çekirdek enflasyon verileri üzerindeki ilk satışın kısa ömürlü olmasından sonra %2'den fazla yükselişle kapandı.

Analistler Çin Komünist Partisi kongresinin 16 Ekim'de başlayacak kongresi nedeniyle daha fazla teşvik önlemleri açıklanmasını bekliyor.

LME'de çinko %2,3, kalay %0,6 arttı.

ShFE'de alüminyum %1,9, nikel %2,2, çinko %1 ve kalay %1,.3 arttı.