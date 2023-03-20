Sanayi metallerinin çoğunun fiyatı, küresel bankacılık krizine ilişkin endişelerin hafiflemesi ve bakırın Çin'de artan tüketimle daha fazla desteklenmesiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.16'da %0,2 artışla 8.594 dolar/tona yükselirken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Nisan vadeli bakır %0,8 artışla 67.390 yuan/tona (9.769,92 dolar) çıktı.

Yatırımcıların İsviçre destekli sorunlu Credit Suisse'in UBS Group tarafından satın alınmasını ve küresel büyük merkez bankalarından acil dolar likiditesini memnuniyetle karşılamasıyla piyasa güvenini artırdı.

Öte yandan Yangshan bakır primi ise Cuma günü geçen yılın Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 50 dolara yükselmesi Çin'de ithal bakıra yönelik iştahın arttığını gösteriyor.

LME'de çinko %0,4 artışla 2.905 dolar/tondan, kurşun %0,1 artışla 2.091,50 dolar/tondan ve kalay %1,2 artışla 22.780 doalr/tondan, alüminyum %0,2 düşüşle 2.270 dolar/tondan işlem gördü.