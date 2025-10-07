CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak

TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı istihsali 4 milyon 100 bin kilogram buğday satmak üzere ihale açtı.

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2025 09:02

Son Güncelleme Tarihi 07 Ekim 2025 09:13

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2025 yılı istihsali 4 milyon 100 bin kilogram mahsul buğdayı partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 16 Ekim saat 10.30'da Polatlı Ticaret Borsası'nda yapılacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 55 milyon 760 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ait şartname TİGEM, Polatlı Ticaret Borsası, işletmeye ait "https://www.tigem.gov.tr" internet adresi ile Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde görülebilecek.

