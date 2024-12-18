CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Trump döneminde doların güçlenmesi bekleniyor

Trump döneminde doların güçlenmesi bekleniyor

Capital Economic, Donald Trump döneminde doların güçlenmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 09:10

Capital Economics'e göre, ABD ekonomisi ve borsasının benzerlerinden daha iyi performans göstermeye devam etmesi ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın gelecek yıl kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya başlamasıyla ABD dolarının 2025 yılında biraz daha değer kazanması bekleniyor.

Capital Economics'e göre, Kasım ayındaki ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazandığı zafer, geniş tabanlı bir dolar rallisini tetikledi.

CE, daha yüksek ABD tarifelerine uyumun önümüzdeki yıl dolar için bir başka yükseliş ayağı oluşturması ve ABD Dolar Endeksi'ni 2022 zirvesine yakın olan 110 civarına itmesini bekliyor. ABD Dolar Endeksi şu anda 106,92 seviyesinde.

İlginizi Çekebilir
Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın etkisi sürüyor Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın etkisi sürüyor 16 Aralık 2024 11:52
Küresel piyasalarda karışık seyir Küresel piyasalarda karışık seyir 16 Aralık 2024 10:21
Çin’de konut fiyatlarında olumlu değişim Çin'de konut fiyatlarında olumlu değişim 16 Aralık 2024 09:14
Petrol faiz kararı öncesi geriledi Petrol faiz kararı öncesi geriledi 16 Aralık 2024 09:06
Bitcoin yeniden rekor kırdı! Bitcoin fiyatı kaç dolar oldu? Bitcoin yeniden rekor kırdı! Bitcoin fiyatı kaç dolar oldu? 16 Aralık 2024 08:58
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek 15 Aralık 2024 10:43
Küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz kararında Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında 14 Aralık 2024 11:43
Moody’s, Fransa’nın kredi notunu düşürdü Moody's, Fransa'nın kredi notunu düşürdü 14 Aralık 2024 08:57
Alman şirketleri daha az yatırım yapmak istiyor Alman şirketleri daha az yatırım yapmak istiyor 13 Aralık 2024 16:15
Brent petrol güne yükselişle başladı Brent petrol güne yükselişle başladı 17 Aralık 2024 10:16
Rusya petrol ürünü satış yasağı süresini uzattı Rusya petrol ürünü satış yasağı süresini uzattı 13 Aralık 2024 15:56
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi sabit kaldı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi sabit kaldı 13 Aralık 2024 14:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler