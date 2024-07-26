CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Turizm amaçlı konut kiralamalara ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

Turizm amaçlı konut kiralamalara ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

Konutların turizm amaçlı kiralanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının Kültür ve Turizm Bakanlığına yapacağı bildirimlere ilişkin tebliğ yayımlandı.

Oluşturma Tarihi 26 Temmuz 2024 15:02

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanması faaliyetini yürüten gerçek ve tüzel kişilerin bu çalışmaları kapsamındaki ilanlarının çevrim içi ortamda yayımlanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının, Bakanlığa yapacağı bildirimlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Aracı hizmet sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin yayımlanan ilanlar içerisinde yer verilen konutun adres bilgilerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad, ünvan, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya pasaport bilgileri ile adres ve iletişim bilgilerini, izin belgesi numarasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek diğer bilgileri, elektronik ortamda Bakanlığa iletecek.

Tebliğ kapsamındaki bilgiler aylık olarak bildirilecek. Her aya ait bilgiler, takip eden ayın 10'uncu günü saat 23.59'a kadar Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlık, bu bilgilerin kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde yetkili olacak. Bildirilecek veri format ve standardı ile bildirim şekli ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak.

İLK BİLDİRİME İLİŞKİN ESASLAR

Tebliğ kapsamındaki aracı hizmet sağlayıcıları, ilk bildirimlerini 15 Temmuz'dan önceki ilanları kapsayacak şekilde bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde yapacak.

Tebliğ kapsamında bildirilmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı ile bildirim şekli, 15 gün içerisinde Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak.

Bilgi verecek olan aracı hizmet sağlayıcıları, söz konusu ilanların, bildirilmesi istenilen bilgileri içerecek şekilde alınması için gerekli teknik çalışmaları 30 gün içerisinde tamamlayacak.

İlginizi Çekebilir
Çin’in doğal gaz tüketimi ilk 6 ayda yüzde 8,7 arttı Çin'in doğal gaz tüketimi ilk 6 ayda yüzde 8,7 arttı 25 Temmuz 2024 10:39
Talep endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti Talep endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti 25 Temmuz 2024 10:01
Çin Merkez Bankası faiz oranında sürpriz indirime gitti Çin Merkez Bankası faiz oranında sürpriz indirime gitti 25 Temmuz 2024 09:20
ABD doları Japon yeni karşısında değer kaybediyor ABD doları Japon yeni karşısında değer kaybediyor 25 Temmuz 2024 09:17
Dudley: Fed faiz indirimine bu toplantıda başlamalı Dudley: Fed faiz indirimine bu toplantıda başlamalı 25 Temmuz 2024 09:14
Güçlenen Japon yeni Nikkei endeksini geriletti Güçlenen Japon yeni Nikkei endeksini geriletti 25 Temmuz 2024 09:12
ABD’de enflasyonun düştüğü öngörülüyor ABD'de enflasyonun düştüğü öngörülüyor 25 Temmuz 2024 09:09
Fitch Ukrayna’nın notunu C’ye düşürdü Fitch Ukrayna'nın notunu C'ye düşürdü 25 Temmuz 2024 08:57
IBM’in ikinci çeyrek sonuçları beklentileri aştı IBM'in ikinci çeyrek sonuçları beklentileri aştı 25 Temmuz 2024 08:55
İngiltere’de yüksek mortgage faizi kişileri yoksulluğa itti İngiltere'de yüksek mortgage faizi kişileri yoksulluğa itti 25 Temmuz 2024 08:50
ABD’de mal ticareti açığı haziranda azaldı ABD'de mal ticareti açığı haziranda azaldı 24 Temmuz 2024 16:09
Rusya motorin ihracatına yasak planlıyor Rusya motorin ihracatına yasak planlıyor 24 Temmuz 2024 15:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,75
%0,4745
ALTIN
1.001,58
%0,1578
BORSA
1.000,84
%0,0842
EURO
999,70
%-0,0304
DOLAR
1.298,39
%29,8385
ALTIN
977,48
%-2,2517
BORSA
1.139,21
%13,9208
EURO
1.137,53
%13,7526
DOLAR
1.375,39
%37,5386
ALTIN
1.019,54
%1,9537
BORSA
1.167,92
%16,7921
EURO
1.148,64
%14,8639
DOLAR
2.323,67
%132,3674
ALTIN
1.648,53
%64,8534
BORSA
1.804,76
%80,4755
EURO
1.759,96
%75,9957
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler