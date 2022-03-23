Son dakika haberleri...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının Rus Rublesi olarak yapılması emri verdi. Rusların varlıklarının yabancı ülkeler tarafından dondurulmasının güveni yıktığını ifade eden Putin, "Dost olmayan ülkelere, AB'ye Rusya'dan mal satışına devam edip ödemeleri onların para birimleri üzerinden almaya devam etmenin anlamı kalmadı. Gaz ödemeleri rubleye çevrilmeli" diye konuştu.
SON DAKİKA | Vladimir Putin'den doğal gaz hamlesi! Petrol tırmanışa geçti: Ruble dolar karşısında toparladı!
Son dakika haberi...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin`in, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının Rus Rublesi olarak yapılmasının emrini vermesiyle Rus Rublesi, ABD Doları karşısında değer kazandı. Dolar/Ruble paritesi 99,51 seviyesine kadar geriledi. Öte yandan Putin`in açıklamaları sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçerek 120 dolar sınırına dayandı ve 2 haftanın en yüksek düzeyini gördü.
Gaz arzında sadece ödemede kullanılacak para biriminin değişeceğini, sözleşmeler çerçevesinde gaz sevkiyatına devam edeceklerini belirten Putin, hükümetin Gazprom'a gaz kontratlarında buna uygun değişiklikleri yapma talimatı vereceğini vurguladı.
PUTİN, RUSYA MERKEZ BANKASI'NA 1 HAFTA SÜRE VERDİ
Putin, hükümet ve Rusya Merkez Bankası'na bu operasyorların Ruble ile yapılması için çözümleri ortaya koymaları için bir hafta verildiğini de ifade etti.
RUS RUBLESİ ABD DOLARI KARŞISINDA PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINA GERİLEDİ
Putin'in doğal gaz satışının ruble ile yapılması emri Rus Rublesi'nin ABD Doları karşısında toparlanmasını sağladı, USD/RUB 99,5132 seviyesine kadar geriledi.
PUTİN'İN AÇIKLAMALARI SONRASI PETROL FİYATLARI TIRMANIŞA GEÇTİ
Rusya Lideri Putin'in açıklamalarıyla beraber serbest piyasada brent petrol tırmanışa geçerek 119,99 dolar düzeyini test ederek 2 haftanın en yükseğini gördü. Brent petrol en son 9 Mart tarihinde bu seviyelerin üzerinde işlem görmüştü.
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