Son dakika haberleri...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının Rus Rublesi olarak yapılması emri verdi. Rusların varlıklarının yabancı ülkeler tarafından dondurulmasının güveni yıktığını ifade eden Putin, "Dost olmayan ülkelere, AB'ye Rusya'dan mal satışına devam edip ödemeleri onların para birimleri üzerinden almaya devam etmenin anlamı kalmadı. Gaz ödemeleri rubleye çevrilmeli" diye konuştu.

Gaz arzında sadece ödemede kullanılacak para biriminin değişeceğini, sözleşmeler çerçevesinde gaz sevkiyatına devam edeceklerini belirten Putin, hükümetin Gazprom'a gaz kontratlarında buna uygun değişiklikleri yapma talimatı vereceğini vurguladı.

PUTİN, RUSYA MERKEZ BANKASI'NA 1 HAFTA SÜRE VERDİ Putin, hükümet ve Rusya Merkez Bankası'na bu operasyorların Ruble ile yapılması için çözümleri ortaya koymaları için bir hafta verildiğini de ifade etti.

RUS RUBLESİ ABD DOLARI KARŞISINDA PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINA GERİLEDİ Putin'in doğal gaz satışının ruble ile yapılması emri Rus Rublesi'nin ABD Doları karşısında toparlanmasını sağladı, USD/RUB 99,5132 seviyesine kadar geriledi.