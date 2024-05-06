CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Yellen'den dikkat çeken Japonya çıkışı

Yellen'den dikkat çeken Japonya çıkışı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japon yetkililerin piyasaya müdahale edip etmedikleri konusunda yorum yapmayacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 09:02

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japonya'nın para birimini desteklemek için müdahalede bulunup bulunmadığını söylemekten kaçınsa da, bu hafta yenin değerindeki keskin hareketleri kabul etti.

Yellen gazetecilere verdiği demeçte, "Müdahale edip etmedikleri konusunda yorum yapmayacağım. Bunun bir söylenti olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yine de yenin "nispeten kısa bir süre içinde epeyce hareket ettiğini" söyleyen Yellen, "bu müdahalelerin nadir olmasını ve istişarenin gerçekleşmesini beklerdik" diye konuştu.

Japon yetkililer geçtiğimiz hafta iki kez yeni desteklemek için piyasaya girmiş gibi göründü. Bunlardan biri, yenin 34 yıl sonra ilk kez dolar karşısında 160 seviyesini aşmasının ardından, diğeri ise Fed Başkanı Powell'ın ABD merkez bankasının bir sonraki faiz artırımının olası olmadığını söylemesinin ardından geldi.

Japonya Merkez Bankası cari hesap verileri, hükümetin müdahaleler için yaklaşık 60 milyar dolar harcamış olabileceğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesi Lane: Faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz ECB üyesi Lane: Faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz 03 Mayıs 2024 08:56
BofA: ABD hisse senetlerindeki boğa piyasası faiz indirimi olmadan da devam eder BofA: ABD hisse senetlerindeki boğa piyasası faiz indirimi olmadan da devam eder 03 Mayıs 2024 08:53
Japonya, Afrika’nın ekonomi dinamiğini yokluyor Japonya, Afrika'nın "ekonomi dinamiğini" yokluyor 03 Mayıs 2024 08:49
Goldman Sachs’tan hedge fonları öngörüsü Goldman Sachs'tan hedge fonları öngörüsü 03 Mayıs 2024 08:47
ECB üyesi Stournaras: Üç kez faiz düşürülecek ECB üyesi Stournaras: Üç kez faiz düşürülecek 03 Mayıs 2024 08:42
UBS’den hedge fonları yorumu UBS'den hedge fonları yorumu 03 Mayıs 2024 08:38
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 03 Mayıs 2024 13:21
İngiltere’de mağazalara yapılan ziyaret sayısı düştü İngiltere'de mağazalara yapılan ziyaret sayısı düştü 03 Mayıs 2024 08:32
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı 03 Mayıs 2024 10:06
ABD’nin dış ticaret açığı azaldı ABD'nin dış ticaret açığı azaldı 02 Mayıs 2024 17:06
ABD’de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı 02 Mayıs 2024 16:42
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 428 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 428 bin liraya geriledi 02 Mayıs 2024 16:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,76
%0,1763
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,14
%-0,0864
EURO
1.235,58
%23,5583
ALTIN
1.114,03
%11,4029
DOLAR
1.036,43
%3,6433
BORSA
1.107,92
%10,7918
EURO
1.308,86
%30,886
ALTIN
1.124,91
%12,4913
DOLAR
1.125,74
%12,5737
BORSA
1.135,84
%13,5843
EURO
2.211,28
%121,128
ALTIN
1.723,60
%72,3603
DOLAR
2.291,72
%129,1721
BORSA
1.755,19
%75,5185
EURO
BİST En Aktif Hisseler