Yellen'den dikkat çeken Japonya çıkışı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japonya'nın para birimini desteklemek için müdahalede bulunup bulunmadığını söylemekten kaçınsa da, bu hafta yenin değerindeki keskin hareketleri kabul etti.

Yellen gazetecilere verdiği demeçte, "Müdahale edip etmedikleri konusunda yorum yapmayacağım. Bunun bir söylenti olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yine de yenin "nispeten kısa bir süre içinde epeyce hareket ettiğini" söyleyen Yellen, "bu müdahalelerin nadir olmasını ve istişarenin gerçekleşmesini beklerdik" diye konuştu.

Japon yetkililer geçtiğimiz hafta iki kez yeni desteklemek için piyasaya girmiş gibi göründü. Bunlardan biri, yenin 34 yıl sonra ilk kez dolar karşısında 160 seviyesini aşmasının ardından, diğeri ise Fed Başkanı Powell'ın ABD merkez bankasının bir sonraki faiz artırımının olası olmadığını söylemesinin ardından geldi.

Japonya Merkez Bankası cari hesap verileri, hükümetin müdahaleler için yaklaşık 60 milyar dolar harcamış olabileceğini gösteriyor.