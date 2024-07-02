Yen, dolar karşısında 170'e doğru gerileme riski taşıyor

Vanguard, Japonya Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı olası politika değişikliklerinin ülkenin tahvil getirilerini artırmaması halinde yenin dolar başına 170'e doğru düşme riski taşıdığını düşünüyor.

BoJ'un 31 Temmuz'daki toplantısında aylık 6 trilyon yenlik (37 milyar dolar) alımları azaltma planına ilişkin ayrıntılar konusunda söz vermiş olmasına rağmen, aktif olarak yönetilen fonlarda 1,7 trilyon doları yöneten Vanguard'ın uluslararası oranlar başkanı Ales Koutny, küçük bir azaltmanın sadece piyasaları hayal kırıklığına uğratacağını söyledi

Koutny, "Temmuz toplantısında JGB alımını sadece 5,5 trilyon yene, hatta aylık 5 trilyon yene indirirlerse, piyasalar dolar-yeni tekrar 170'e doğru itebilir" dedi.