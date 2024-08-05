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Yen dolar karşısında 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi

ABD'de zayıf iş gücü verilerinin ekonomide resesyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha yüksek faiz indirimleri beklentilerini artırmasının ardından Japon para birimi, dolar karşısında 2 Ocak 2024'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 12:54

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 12:55

Dolar/yen paritesi 142,20 seviyesini görerek şu sıralarda yüzde 2 artışla 143,3 seviyesinde işlem görüyor. Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın para birimi son bir ayda dolara karşı yüzde 13 değer kazandı.

Döviz piyasasında özellikle ABD ekonomisinde yavaşlama belirtileri ve Japonya Merkez bankasının geçen hafta politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkarması ve bankanın önümüzdeki birkaç yıl içinde aylık tahvil alımlarını yarıya indirme planını açıklaması, yenin dolar başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kazanmasına yol açıyor.

Öte yandan, Asya'nın en büyük borsası Tokyo'daki hisseler, Japon yeni dolara karşı değer kazandıkça düşmeye devam etti.

Japon Nikkei endeksi, haftanın ilk işlem gününü yaklaşık yüzde 12,4 düşerek kapattı.

Nikkei endeksi yalnızca son iki işlem gününde yüzde 17,5 değer kaybederek 31 bin 458 puana geriledi.

Bu yıl 11 Temmuz'daki rekor yüksek seviye olan 42 bin 426 puanla karşılaştırıldığında endeksteki değer kaybı yaklaşık yüzde 25 oldu.

Analistler pay piyasasında bu hızlı değer kaybını yenin değer kazanmasına bağladı.

Temmuz ayının başında yendeki tarihi düşüş Nikkei'yi yeni rekor seviyelere taşımıştı. Japon para biriminin zayıflığı şirketlerinin yabancı işlerinden elde ettiği kar açısından olumlu etki yaratıyordu.

Japonya Merkez Bankası geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 0,25'e çıkartılmasına, devlet tahvil alımlarının ise azaltmasına karar verirken, ABD Merkez Bankası (Fed) ise yatırımcıları yakın zamanda gerçekleşecek bir faizlerde aşağı yönlü dönüşüme hazırladı.

Analistler, Japon para biriminin değer kazanmasıyla artık birçok Japon şirketin karlarında düşüş olacağını belirtiyor.

Yendeki bu artışın, kurumsal karları azaltacağını hesaplayan analistler, bu durumun ülkenin uluslararası sanayi şirketlerinin hisse fiyatlarına da olumsuz yansıdığını bildirdi.

Japonya ve ABD'de faiz oranlarındaki ani çifte dönüşün yenin düşüşünü kırmış olabileceğinden piyasaların dalgalı kalmasını bekleyen analistler, ABD ile Japonya arasındaki getiri farkının önümüzdeki yıl önemli ölçüde azalacağını varsayıyor.

Bu arada Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, piyasalardaki düşüşün ardından yaptığı açıklamada, hükümetin Japonya Merkez Bankası ile işbirliği içinde olduğunu ve piyasaları "aciliyet" duygusuyla yakından izlediklerini belirterek, "Hisse senetlerindeki düşüşün arkasında ne olduğunu söylemek zor." ifadesini kullandı.

Suzuki, yetkililerin borsa hareketlerini "ciddi endişe" içinde takip ettiklerini kaydetti.

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