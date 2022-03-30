İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ilerlemeler sağlandığı yönünde gelen açıklamalarla sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları, Ukrayna lideri Zelenski'nin Rusya'ya yaptırımların devam etmesi çağrısı, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yeni yaptırımların sinyallerini vermelerinin etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

Petrol fiyatlarının yükselmesinde ABD'de API tarafından derlenen verilerin ABD ham petrol stoklarında düşüşün devam ettiğine işaret etmesi de etkili oldu.

ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 112,78 dolar seviyesine kadar toparlandı ve şu sıralarda 73 cent artışla 110,96 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün bir ara 100 dolar/varil seviyesinin atını gören Batı Teksas petrolü ise şu sıralarda düne göre 73 cent artışla 104,97 dolar/varil seviyesinde.