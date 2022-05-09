Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında son 20 yılın en yüksek seviyesinden işlem görmesinin etkisiyle yeni haftaya düşüşle başladı.

1882 dolar/ons seviyesini aşağı kıran spot altın şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,60 kayıpla 1872,45 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Doları'nın güçlenmeye devam etmesinin spot altın fiyatın 1850 dolar/ons seviyesine kadar gerileteceğini öngörüyorlar. ABD'nin 10 yıl vaedeli hazine kağıdının Kasım 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının da altın fiyatını aşağı bastırdığını belirten analistler, 1850 Dolar/Ons seviyesinin altına inilmesi halinde 1835 dolara kadar geri çekilme olmasını bekliyorlar.

Spot altın için bugün ilk destek 1867 dolar/ons. Yukarı hareketlerde direnç 1899 dolar/ons seviyesinde.