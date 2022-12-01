Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ekimde Ural petrolünün varil fiyatının ortalama 70,62 dolar olduğu belirtildi.

Ural petrolünün varil fiyatının kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 azalarak 66,47 dolara gerilediği vurgulanan açıklamada, kasımda ortalama 92 dolardan işlem gören Brent petrole kıyasla Ural petrolünün yüzde 27 daha ucuz olduğu ifade edildi.

BATILI ÜLKELER RUS PETROLÜNE ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULUYOR

ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolü ithalatını durdururken, Avrupa Birliği de Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Çok sayıda Batılı enerji şirketi de Rusya ile petrol ticaretini durdurma kararı almıştı. Rus yetkililer, Batılı ülkelerin söz konusu adımları nedeniyle özellikle Asya pazarına yönelik petrol ihracatını artırmıştı.

Öte yandan, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması bekleniyor. Buna göre, belirlenecek fiyat sınırı üzerinden Rusya'dan petrol alınmasına yaptırım uygulanacak.

Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını duyurmuştu.

