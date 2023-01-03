Deloitte'nin şirketlerin mali işler direktörleri ile çeyrek dönemlerde yaptığı ankete göre, İngiliz şirketlerinin borçlanma ve tahvil ihrac etme iştahları 2008 global finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Kredi için talep de ortalama seviyelerin altına geldi.

Ankete katılan mali işler direktörlerinin yaklaşık yüzde 70'i kredi kullanımını "maliyetli" olarak değerlendirdi. Katılımcıların sadece yüzde 28'i şirketlerinin kredi taleplerinin gelecek 12 ayda artmasını beklediklerini ifade ettiler.

KREDİ ALMANIN ZORLAŞTIĞI ORTAYA KOYULDU

Ayrıca, mali işler direktörlerinin yüzde 45'i yeni kredi almanın zorlaştığını da ortaya koydular.

Deloitte anketine katılanların 1 yıl sonrası için enflasyon beklentileri yüzde 5,8 ve 2 yıl sonrası için beklentileri yüzde 3,3 oldu.

Ankete 78 mali işler direrktörü katıldı ve bunların 17'sinin şirketleri FTSE 100 endeksinde, 32'sinin şirketleri FTSE 250 endeksinde yer aldı. Anket 6-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.