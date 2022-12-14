Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Çin yönetimi, ABD'nin Çin'in teknolojik gelişimini yavaşlatmak çabalarına karşı koymak ve çip üretiminde kendi kendine yeter hale gelmek için çip sektörüne 1 trilyon yuandan fazla (143 milyar dolar) destek vermek için çalışıyor.

Kaynaklar, Çin'in tarihindeki en büyük mali teşvik paketlerinden biri olacak olan bu desteğin 5 yıllık süreçte çip üreticilerine üretimi artırmaları, araştırma geliştirme aktiviteleri için sübvansiyon ve vergi indirimi olarak verileceğini vurguladı.

Verilen bilgilere göre çip üreticilerine destek büyük olasılıkla 2023'ün ilk çeyreğinde uygulamaya konacak.