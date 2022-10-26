Yılın ilk 3 çeyreğinde Çin'in genel kamu bütçe gelirinin 15 trilyon yuanı aştığı açıklandı. Çin Maliye Bakanlığı'ndan bugün verilen bilgilere göre, yılın ilk 3 çeyreğinde, Çin'in elde ettiği genel kamu bütçe geliri, yüzde 4,1 oranında artarak 15 trilyon 315 milyar 100 milyon yuanı buldu.

KAMU HARCAMALARINA GÜÇLÜ GÜVENCE SAĞLANDI

Aynı dönemde, Çin'in gerçekleştirdiği genel kamu bütçe gideri ise yüzde 6,2 oranında artarak 19 trilyon 38 milyar 900 milyon yuana ulaştı. Özellikle bilim, teknoloji, sağlık, sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında kamu harcamalarına güçlü güvence sağlandı.

Öte yandan Çin Ulusal İstatistik İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, eylül ayında Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen dahil ülkenin en büyük 4 kentinde satılık ev fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı. Eylül ayında Xiamen, Wuxi, Hangzhou ve Nanjing dahil 30 büyük kentte satılık ev fiyatları önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azaldı. Sanya, Xianyang ve Yueyang dahil 36 ortak ölçekli kentte satılık ev fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düşüş gösterdi.