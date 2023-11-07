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16 ay sonra ilk kez! İngiltere'de market fiyat enflasyonu tek haneye indi

İngiltere'de market fiyat enflasyonu 16 ay sonra tek haneli rakamlara geriledi. Market fiyat enflasyonu, Mart ayında %17,5 ile zirve yaptığından bu yana geriliyor.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 15:30

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 15:30

İngiltere'de market fiyat enflasyonu 16 aydan bu yana ilk kez tek haneli rakamlara geriledi. Bu gerileme, Noel alışveriş dönemi yaklaşırken tüketiciler için bir miktar rahatlama sağladı.

Kantar analistlerinin derlediği verilere göre, 29 Ekim'e kadar geçen 4 haftalık sürede marketlerdeki fiyatlar bir yıl öncesine göre %9,7 arttı. Bir önceki ay fiyatlarda yıllık artış %11 olmuştu.

Market fiyat enflasyonu, Mart ayında %17,5 ile zirve yaptığından bu yana geriliyor. Fiyat artış oranı 22 Temmuz ayından bu yana ilk kez %10'un altına geriledi.

Ancak bu değişikliğe rağmen, verilere göre tüketiciler sadece tereyağı, kuru makarna ve süt gibi sınırlı sayıda kategoride yıllık bazda fiyat düşüşleri gördüler.

Kantar perakende ve tüketici içgörüleri başkanı Fraser McKevitt, "Perakendeciler, alışveriş yapanlara yönelik darbeyi yumuşatmanın ve fiyat artış hızını yavaşlatmanın yollarını aramaya devam ediyor. Buna promosyonların artırılması da dahil - bakkalların her biri geçen yıla kıyasla fırsatlar yoluyla yapılan satışların oranını artırdı ki bu yaklaşık 10 yıldır sadece bir kez gerçekleşmiş bir durum.

Tüketicilerin promosyonlara yaptığı harcama, toplam market satışlarının %27,2'sine ulaşarak geçen yıl Noel'den bu yana gördüğümüz en yüksek seviyeye ulaştı. Bu rakamın dörtte birinden daha az olduğu Ekim 2022'den bu yana büyük bir değişim söz konusu" dedi.

Raporda, market enflasyonundaki son gevşemenin memnuniyet verici olduğu belirtilirken, kendi markasıyla yapılan satışların talep açısından markalı ürünlerin önünde kalmaya devam etmesi nedeniyle müşterilerin sıkıntıyı hissetmeye devam ettiğinin açık olduğu ifade edildi.

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