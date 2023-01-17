Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'in nüfusu, 1961 yılından bu yana ilk kez düştü.

2022 yılı sonunda Çin'in nüfusu 1 milyar 411 milyon 750 bin oldu. 2021 sonunda nüfus 1 milyar 412 milyon 600 bindi.