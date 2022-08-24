Fed'in güvercin kanadında görülen üyesi Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, dün katıldığı bir toplantıda ABD enflasyonunun çok yüksek seyrettiğini ve bankanın enflasyonu kontrol altına almak için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Amerikan ekonomisinin bir çok ölçüte göre tam istihdam durumunda olduğunu ve buna çok yüksek enflasyonun eşlik ettiğini belirten Kashkari "Bu, çok dengesiz bir durum. Dengeyi yakalamak için para politikasını sıkılaştırmamız gerekiyor" dedi.

Fed'in 26-27 Temmuz tarihlerinde yaptığı iskonto faizi toplantısının dün yayınlanan tutanaklarına göre, Federal Rezerv'in 12 bölgesel şubesinden ikisindeki (Minneapolis ve St Louis) yöneticiler, temmuz ayında iskonto oranında 100 baz puanlık bir artışı destekleyerek, politika yapıcıların geçen ay yaptığından daha büyük bir hareket yapmalarını talep etti.

Kansas City Fed ise bu toplantıda faizin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.

Fed 26-27 Temmuz toplantısında iskonto faizini 9 bölgesel Fed'in oyu ile 75 baz puan artırmıştı.