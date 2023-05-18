Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Nisan ayında Japonya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2,6 arttı. Bu, Şubat 2021'den bu yana görülen en zayıf büyüme olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler ise Nisan'da ihracatta yüzde 3,0 artış bekliyorlardı.

Mart ayında ihracat yüzde 4,3 artmıştı.

Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e ihracat Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı. Araç, araç parçaları ve çelik ihracatı azaldı. Çin'i ihracat son 5 aydır düşüyor. Mart ayında da yüzde 7,7 düşüş gerçekleşmişti.

Nisan ayında Japonya'nın ABD ve Avrupa Birliği'ne ihracatı sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 11,7 arttı.

İthalat ise 27 ay sonra ilk kez yıllık bazda düştü. Nisan ayında yüzde 0,3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,3 azaldı.

Japonya Nisan ayında 613,8 milyar yer olan beklentilerin altında 432,4 milyar yen ticaret açığı verdi.