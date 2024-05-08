2024 yılı Alman ekonomisi tahmini açıklandı

Alman ekonomi enstitüsü IW'ye göre, Almanya ekonomisi yıla beklenenden daha güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen 2024 yılında durgunlaşacak ve Avrupalı emsallerinin gerisinde kalmaya devam edecek.

Reuters'in haberine göre, IW'nin son tahminleri, özellikle imalat ve inşaat sektörlerinin durgunluk içinde kalmaya devam edeceğini işaret etti. Tüketim, enflasyonun hafiflemesiyle toparlandığı için tek parlak nokta olacak.

"Bu gerçek bir yükseliş için yeterli değil. Tüketimin yanı sıra yatırımların da nihayet harekete geçmesi gerekiyor" değerlendirmesini yapan IW ekonomisti Michael Groemling, "Şu anda yatırımlarda büyük boşluklar oluşmuş durumda" dedi.

Alman ekonomisi geçen yıl %0,2 oranında küçülerek büyük Avro Bölgesi ekonomileri arasında en zayıf performansı sergiledi ve yüksek enerji maliyetleri, cansız küresel siparişler ve rekor düzeydeki yüksek faiz oranları bunun bedelini ödedi.

IW, Fransa, İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyümesi beklenirken, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bu yıl %0 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Bu yılın başında Almanya, ilk çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre düzeltilmiş rakamlarla %0,2 büyüyerek resesyona girdi. Ekonomi 2023'ün son çeyreğinde ise %0,5 oranında küçülmüştür.

Alman hükümeti bu yıl %0,3 GSYH büyümesi öngörüyor.



Groemling, "İhtiyaç duyulan şey, iş koşullarını iyileştirecek bir politika desteğidir. Hiçbir şey değişmezse potansiyelimizi heba etmeye devam edeceğiz" dedi.

IW'nin tahminlerine göre dış ticaret bu yıl da zayıf kalacak ve ekonomiye neredeyse hiç canlılık getirmeyecek.

IW'ye göre Almanya'nın işsizlik oranı 2023'te %5,7'den bu yıl için ortalama %6'ya yükselecek.

Groemling, "2024 yılında ortalama 46 milyon istihdam edilen rekor sayıya rağmen, ekonomik zayıflığın Almanya'daki işgücü piyasası üzerindeki etkileri daha görünür hale geliyor" diye ekledi.