22 aydır artıyor: Japonya'da iflas eden şirket sayısı açıklandı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 artarak 734 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 700, geçen yıl aynı ay 574 seviyesindeydi.

Geçen ay iflas eden şirket sayısı son 10 yılın en yüksek Şubat ayı rakamı oldu.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 596 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 35,4 artarak 136,2 milyar yen seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 100,5 milyar yen seviyesindeydi.