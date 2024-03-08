CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi 22 aydır artıyor: Japonya'da iflas eden şirket sayısı açıklandı

22 aydır artıyor: Japonya'da iflas eden şirket sayısı açıklandı

Japonya’da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda üst üste 22'inci ayında da artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 09:34

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 09:34

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 artarak 734 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 700, geçen yıl aynı ay 574 seviyesindeydi.

Geçen ay iflas eden şirket sayısı son 10 yılın en yüksek Şubat ayı rakamı oldu.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 596 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 35,4 artarak 136,2 milyar yen seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 100,5 milyar yen seviyesindeydi.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs S&P 500 endeksi için tahminini yükseltti Goldman Sachs S&P 500 endeksi için tahminini yükseltti 07 Mart 2024 13:01
Çin’de elektrikli araç aküsü için akıllı bölge kuruluyor Çin’de elektrikli araç aküsü için akıllı bölge kuruluyor 07 Mart 2024 12:57
Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna kırdı Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna kırdı 07 Mart 2024 11:56
Almanya’da şirketler yüksek faizler nedeniyle yatırımlarını azalttı Almanya'da şirketler yüksek faizler nedeniyle yatırımlarını azalttı 07 Mart 2024 11:32
Petrol fiyatları güne yükselişle başladı Petrol fiyatları güne yükselişle başladı 07 Mart 2024 10:59
Çin’in ihracat ve ithalatı beklentileri aştı Çin'in ihracat ve ithalatı beklentileri aştı 07 Mart 2024 09:29
Japonya’nın döviz rezervleri geriledi Japonya'nın döviz rezervleri geriledi 07 Mart 2024 09:27
Fed raporu ekonomik faaliyetlerde artışı işaret etti Fed raporu ekonomik faaliyetlerde artışı işaret etti 07 Mart 2024 09:24
Çin Dışişleri Bakanı: ABD Çin hakkında yanlış bir algıya sahip Çin Dışişleri Bakanı: ABD Çin hakkında yanlış bir algıya sahip 07 Mart 2024 09:17
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 07 Mart 2024 13:17
Fed üyesi Kashkari: Fed bu yıl en fazla 2 faiz indirimi yapacak Fed üyesi Kashkari: Fed bu yıl en fazla 2 faiz indirimi yapacak 07 Mart 2024 09:21
Japonya’da sendikaların ücret artışı talebi kabul edildi Japonya'da sendikaların ücret artışı talebi kabul edildi 07 Mart 2024 09:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,51
%0,4505
ALTIN
1.002,47
%0,2471
DOLAR
1.001,43
%0,1425
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.142,48
%14,2476
ALTIN
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.122,29
%12,2286
EURO
999,10
%-0,0903
BORSA
1.210,23
%21,0231
ALTIN
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.150,57
%15,0573
EURO
1.020,86
%2,0863
BORSA
2.044,65
%104,4649
ALTIN
1.734,83
%73,483
DOLAR
1.777,95
%77,7946
EURO
1.679,09
%67,9091
BORSA
BİST En Aktif Hisseler