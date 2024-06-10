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28 ay sonra ilk: Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni pozitif bölgede

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 28 ay sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti. Bir önceki ay -3,6 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Haziran ayında 0,3 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin -1,5 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 11:41

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üst üste 8'inci ayında da toparlanmasını sürdürdü ve 28 ay sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti.

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -3,6 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Haziran ayında 0,3 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin -1,5 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Böylece endeks 2022 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçildi.

Cari endeks -14,3 puandan üst üste 8'inci aylık artışla -9,0 puana çıkarken, beklenti endeksi 9'uncu ayında da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve 7,8 puandan 10,0 puana yükseldi. Böylece cari endeks 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye gelirken, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM TOPARLANDI

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü üst üste 3'üncü ayında da toparlanmasını sürdürdü. Sentix yatırımcı güven endeksi Haziran ayında -17,5 puandan -12,5 puana yükseldi. Böylece endeks 2023 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cari endeks -33,5 puandan -26,3 puana, beklenti endeksi 0,0 puandan 2,3 yükseldi. Cari endeks 2023 yılı Haziran, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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