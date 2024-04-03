3 haftadır geriliyor: ABD'de mortgage başvuruları belli oldu

ABD'de mortgage başvurularında düşüş üst üste üçüncü haftaya taşındı. 30 yıllık faiz hafif aşağı geldi ve üst üste dördüncü haftasında da yüzde 7 seviyesinin altına kaldı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 29 Mart haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,6 düşüşle 195,6 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,1 düşüşle 145,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,6 düşüşle 453,5 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan düşüşle yüzde 6,91 seviyesine indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joal Kan, "Mortgage oranları geçen hafta daha da düştü; Ancak bu, mortgage başvuru faaliyetini harekete geçirmek için çok az etki yaptı." dedi.

Kan, "Hala yüksek olan mortgage faizleri konut alımı üzerinde baskı yaratmaya devam etti." diye konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 30,8'den yüzde 30,3'e indi.

15 yıllık faizinde oran 11 baz puan düşüşle yüzde 6,91 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 10 puan arttı ve yüzde 6,37 puan seviyesine yükseldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 8 puan düşüşle yüzde 7,06 puan seviyesine geriledi.