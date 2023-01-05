İngiltere'de yeni araç satışları 2022 yılında 1992'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre 2022 yılında İngiltere'de yeni araç satışları geçen yıla göre yüzde 2 azalarak 1,61 milyon adet oldu. Satışlar 2019 yılının 700 bin adet altında gerçekleşti.

SMMT, 2022 yılında satışların düşmesinde imalatçıların pandemi ile ilişkili parça yetersizliklerinin üstesinden gelmekte zorlanmalarının etkili olduğunu belirtirken, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesiyle birlikte 2023 yılında satışların yüzde 15 büyüyebileceğini vurguladı.

2022 yılında satılan yeni araçların yüzde 16,6'sını elektrikli araçlar oluşturdu. 2021 yılında bu oran yüzde 11,6 seviyesindeydi.