Japonya'da, taze gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterdi. Ekim ayında çekirdek enflasyon yüzde 3,6 olmuştu.

3,7 OLMASI BEKLENİYORDU

Ekonomistler Kasım ayında çekirdek enflasyonun yüzde 3,7 olmasını bekliyorlardı.

Japonya'dra manşet enflasyon da Kasım ayında Ekim ayındaki yüzde 3,7'den 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,8'e çıktı. Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Kasım ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 arttı.

Japonya'da taze gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon da Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak yıllık yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.