5 ayın en düşük seviyesinde! Büyük imalatçıların ekonomiye güveni azaldı

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye güveni Eylül ayının ardından Ekim ayında da düştü ve son 5 ayın en düşük seviyesine indi.
İMALAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ +5'E İNDİ
Reuters tarafından aylık olarak düzenlenen ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ise büyük korelasyon gösteren güven endeksi araştırmasında, imalat sektörü güven endeksi Ekim ayında Eylül ayındaki +10'dan +5'e indi.
28 Eylül-7 Ekim arasında 495 büyük şirkete gönderilen ve 254'ünü yanıtladığı anket, küresel enflasyonda yükseliş ve zayıf yenin Japon ekonomisi üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini gösterdi.
SMBC Nikko Securities kıdemli ekonomisti Koya Miyamae yaptığı değerlendirmede, "Zayıf yen ve fiyat artışları ithalatı ve diğer maliyetleri artırıyor, küresel yavaşlamada görünüm üzerinde baskı yaratıyor" dedi.
Ekim ayında hizmet sektörü için güven endeksi ise +11'den +15'e yükseldi.