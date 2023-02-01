Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, konut değer endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 geriledi. Böylece 2022 yılı Temmuz ayında başlayan düşüş yedinci aya taşındı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 7,2 DÜŞTÜ

Konut değeri yıllık bazda yüzde 7,2 düşerken, son 3 aylık dönem için düşüş yüzde 3,2 oldu.



Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 1,2, Melbourne'da yüzde 1,1 gerilerken, başkent Canberra'da düşüş yüzde 1,0 oldu.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatlarını değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.