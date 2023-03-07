Japonya Merkez Bankası(BoJ) yetkililerinin, aşırı gevşek para politikasını geri ölçeklendirmek için yüzde 2 enflasyonla birlikte ücret artışlarının şart olduğuna işaret etmesi nedeniyle, piyasalar ücret artışlarını yakından takip ediyorlar.

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, enflasyondan arındırılmış reel ücretler, Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 geriledi. Böylece 2014 yılı Mayıs ayından bu yana görülen en büyük düşüş yaşandı.

Analistler enflasyona göre ayarlanmış reel ücretlerin muhtemelen dipe vurduğunu düşünüyorlar.

Verilere göre, toplam nakit kazanç veya nominal ücretler, Ocak ayında yıllık yüzde 0,8'lik bir artış kaydetti. Bu oran, bir defaya mahsus güçlü kış ikramiyelerinin genel maaşları artırdığı Aralık ayındaki revize edilmiş yüzde 4,1'lik artışın çok altında kaldı.