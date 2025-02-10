CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB, ABD'nin ilave vergi uygulaması durumunda karşılık verecek

AB, ABD'nin ilave vergi uygulaması durumunda karşılık verecek

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını, böyle bir durumda Avrupalıları haksız önlemlerden koruyacaklarını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2025 13:28

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2025 13:30

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin çelik ve alüminyumuna ABD'nin ek tarifler uygulaması olasılığına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bu aşamada AB ürünlerine ek tarifelerin uygulanmasıyla ilgili ABD'den resmi bir bildirim alınmadığı belirtilen açıklamada, "AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, AB ve ABD'nin ticaret ve yatırımlar yoluyla çok entegre üretim zincirleri kurduğu anımsatılarak, tarifelerin uygulanmasının hukuka aykırı olacağı ve ekonomik olarak ters etki ortaya koyacağı kaydedildi.

Tarifelerin esasen vergi anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin tarifeler uygulayarak kendi vatandaşlarına vergi koyacağı, işletmelerinin maliyetlerini artıracağı ve enflasyonunu körükleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri getirmesinin ekonomik belirsizliği artıracağı, küresel piyasaların verimliliğini ve entegrasyonunu bozacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Yarın veya çarşamba günü için ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Küresel LNG ihracatı yüzde 1,6 arttı Küresel LNG ihracatı yüzde 1,6 arttı 06 Şubat 2025 11:20
Trump’ın göçmen politikası ABD’de iş gücü piyasası için risk oluşturuyor Trump'ın göçmen politikası ABD'de iş gücü piyasası için risk oluşturuyor 06 Şubat 2025 11:16
Brent petrolde ABD endişesi yaşanıyor Brent petrolde ABD endişesi yaşanıyor 06 Şubat 2025 10:56
Fed 2025 banka stres testi senaryolarını yayınladı Fed 2025 banka stres testi senaryolarını yayınladı 06 Şubat 2025 09:11
Fed üyesi Jefferson: Politika değişikliklerinin net etkilerini anlayana kadar bekleyebiliriz Fed üyesi Jefferson: Politika değişikliklerinin net etkilerini anlayana kadar bekleyebiliriz 06 Şubat 2025 09:09
Ons altında rekor seviyeler devam ediyor Ons altında rekor seviyeler devam ediyor 06 Şubat 2025 09:04
Çin Trump’ın gümrük vergilerine karşı itiraz başlattı Çin Trump'ın gümrük vergilerine karşı itiraz başlattı 06 Şubat 2025 09:01
Citi Brent petrol fiyatının düşmesini bekliyor Citi Brent petrol fiyatının düşmesini bekliyor 06 Şubat 2025 08:59
ABD ve Kanada cuma günü gümrük vergilerini görüşecek ABD ve Kanada cuma günü gümrük vergilerini görüşecek 06 Şubat 2025 08:56
Avro Bölgesi ekonomisi ocakta büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi ocakta büyüdü 05 Şubat 2025 14:28
Çin’de enflasyon gıda ve hizmet fiyatlarının etkisiyle hızlandı Çin'de enflasyon gıda ve hizmet fiyatlarının etkisiyle hızlandı 09 Şubat 2025 10:19
Tahvil ihracı için 4 finans kuruluşa yetki verildi Tahvil ihracı için 4 finans kuruluşa yetki verildi 05 Şubat 2025 14:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler