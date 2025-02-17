AB gıdaya ithalat yasağı getirmeyi planlıyor

Avrupa Birlği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı" ticaret politikasının bir yansıması olarak çiftçilerini korumak için farklı standartlarda üretilen belirli gıda maddelerinin ithalatını engellemek istiyor.

Financial Times'a bilgi verün üç yetkiliye göre Avrupa Komisyonu önümüzdeki hafta, ticaret ortaklarıyla gerilimi arttıracak bir hamle olarak, daha büyük ithalat limitlerini araştırmayı kabul edecek.

İlk hedefler arasında, AB çiftçilerinin kullanmasına izin verilmeyen böcek ilaçları kullanılarak yetiştirilen soya fasulyesi gibi ABD mahsulleri yer alabilir.

Sağlık Komiseri Olivér Várhelyi geçen ay verdiği bir röportajda "Parlamentodan çok net sinyaller aldık, üye devletlerden ve çiftçilerimizden de çok net sinyaller aldık: AB'de yasaklanan her şey, ithal bir ürün olsa bile AB'de yasaklanmalıdır" dedi.

Trump Perşembe günü, ABD'nin 50 eyaletinin 48'inden kabuklu deniz ürünlerini yasakladığını söylediği AB de dahil olmak üzere ABD ürünlerini engelleyen ülkelere saldırdı.

Komisyon, Fransa ve diğer üye devletlerin karşılıklı muamele çağrılarına uzun süredir karşı çıkıyor ve bunun DTÖ kurallarını ihlal edebileceğini savunuyor. Kurum sadece ithalata karşı ayrımcılık yapmayan bilimsel gerekçelere dayalı kısıtlamalara izin veriyor.