AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Ferrie, Almanya'nın gaz vergisini fiyatın bir parçası olarak alacak olması nedeniyle KDV'den muaf tutulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Doğal gaz fiyatı üzerinden alınacak vergiye KDV eklenmesinin hali hazırda yüksek olan gaz fiyatını daha da artırmasından ve enflasyonist baskıları yükseltmesinden endişe ediliyor.

"Almanya'nın uygulamaya konacak bu verginin arzu edilmeyen sonuçlara yol açmasının engellenmesi arzusunu paylaşıyoruz" diye konuşan Ferrie, "Ancak böyle bir vergiyi KDV'den muaf tutma olasılığı yok, bu nedenle aynı nihai sonuçları ve faydayı gösterecek çözümler bulmak için Alman hükümeti ile temas halindeyiz" dedi.