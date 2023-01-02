AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson yaptığı açıklamada, enerji sektöründen gelen reformların rüzgar ve güneş çiftliklerine yatırımı engelleyebileceği, boğabileceği uyarılarına rağmen AB Komisyonu'nun tüketiciler için enerji faturalarının düşürülmesini sağlayacak şekilde piyasanın yeniden dizayn edilmesi konusunda "çok güçlü siyasi baskı" altında olduğunu vurguladı.

Simson, "Olağanüstü şartlar altında çalışıyoruz ve reformları Komisyon'un alışa geldiğinden daha hızlı ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında gaz yakıtlı enerji santrallerine de ihtiyaç olduğunu belirten Simson, "Ancak gaz yakıtlı santrallerin 7-24 faaliyette olacakları bir sistem kurmak istemiyoruz" dedi.