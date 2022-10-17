AB üyeleri haftalardır doğal gaz fiyatına bir sınır uygulanıp uygulanmaması, sınır uygulanacak ise bunun nasıl yapılacağını tartışıyorlar.

Ancak doğal gaz fiyatına sınır getirilmesini savunan birçok ülke AB Komisyonu'nun destek verilecek seçenekler ortaya koyamadığından şikayet ediyorlar.

AB zirvesinde tüm seçeneklerin masaya yatırılması ve daha somut uygulanabilir öneriler ile gelmesi için AB Komisyonu üzerinde baskının artırılması bekleniyor.

Diplomatlar, AB liderlerinin enerji üretiminde kullanılan gazın fiyatına sınır getirilmesi üzerinde bir anlaşmaya varabileceğini ifade ediyorlar.