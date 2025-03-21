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AB, Trump'a karşı misillemeyi erteledi

AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerinin etkisini hesaplamak için misillemeyi Nisan ortasına erteledi.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2025 08:34

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2025 08:34

Üst düzey yetkililer yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği'nin, Trump yönetiminin tüm çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkarması üzerine misilleme niteliğindeki ticaret eylemini Nisan ortasına kadar ertelediğini duyurdu.

AB, ABD'den gelen yaklaşık 26 milyar Euro değerindeki mallara 1 Nisan ve 13 Nisan tarihlerinde iki aşamalı olarak tedbirler uygulamayı planlıyordu.

Gümrük vergileri çelik ve alüminyum ürünlerinin yanı sıra Amerikan sığır eti, kümes hayvanları, burbon, motosikletler, fıstık ezmesi ve kot pantolonları da hedef alacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Tarifelerin yürürlüğe girme zamanlamasını ayarlamaya karar verdiğimizi teyit edebilirim" dedi. AB'nin yürütme organı, 27 üyeli blok adına ticaret müzakerelerini ve anlaşmazlıklarını yönetiyor. Von der Leyen, gecikmeyle komisyonun amacının "üreticilerimizin, ihracatçılarımızın ve tüketicilerimizin çıkarlarını yansıtan doğru ürün dengesini sağlamak ve elbette ekonomimiz üzerindeki potansiyel olumsuz etkiyi en aza indirmek" olduğunu söyledi.

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