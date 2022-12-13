Avrupa Birliği hükümetleri, Ukrayna'ya 2023 yılında sağlanacak finansal yardım ve global minimum kurumlar vergisi konusunda Macaristan'ın desteğini aldılar. Bu desteğin karşılığında, AB Toparlanma Fonu kapsamında Macaristan'a verilecek fonlar konusunda esneklik sağlamayı kabul ettiler.

İsminin açıklanmasını istemeyen diplomatların verdikleri bilgilere göre, AB ile Macaristan'ın vardıkları uzlaşma çerçevesinde Ukrayna 2023 yılında AB bütçesinden 18 milyar euro destek alacak.

Macaristan ayrıca, yüzde 15 global kurumlar vergisi oranına olan vetosunu da kaldıracak.

Çarşamba günü Polonya'nın da itirazını geri çekmesi halinde OECD minimum kurumlar vergisi oranı AB'de yasalaşacak.

Macaristan ile uzlaşma için AB hükümetleri, Macaristan'ın AB Toparlanma Fonu'ndan aldığı 5,8 milyar euroyu harcama planına onay verecekler.