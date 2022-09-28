AB ülkeleri vergiyi bir yıl erteleme seçeneğini değerlendiriyor

Bu müzakerelerde AB ülkelerinin fosil yakıt şirketlerinin karlarına vergiyi 2022'den itibaren, hem 2022 hem 2023 için mi sadece 2023 için mi uygulayacakları ele alınıyor.

BU ÜLKELER ŞİRKETLERİN KARLARINA KENDİ ULUSAL VERGİLERİNİ UYGULAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORLAR

AB Komisyonu verginin 2022 yılında petrol, gaz, kömür ve rafineri şirketleri tarafından elde edilen karlara uygulanmasını istiyor. Ancak diplomatlar, tüm üye ülkelerin verginin 2022 karlarına uygulanmasından memnun olmadıklarını ifade ettiler. Bu ülkeler şirketlerin karlarına kendi ulusal vergilerini uygulamaya devam etmek, bunu AB'nin planı ile değiştirmemek istiyorlar.

Yunanistan ile İtalya hali hazırda fosil yakıt şirketlerinin aşırı karlarından vergi alıyor.