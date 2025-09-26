ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkezli Truth Social hesabından perşembe akşamı yaptığı paylaşımda, yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı.

Bu ürün grupları arasında ilaçlar da yer alırken Trump, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirtti.

Trump, "(İnşa etme), 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

İlaçlara yönelik tarife kararı, ABD Ticaret Bakanlığının nisan ayında ithal ilaçlara yönelik başlattığı ulusal güvenlik soruşturması sonrası geldi.

İLAÇ ÜRÜNLERİ İTHALATININ FATURASI GEÇEN YIL 200 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ekonomik faaliyetlerin coğrafyası ve dinamikleri üzerine odaklanan çevrim içi veri görselleştirme ve dağıtım platformu Observatory of Economic Complexity (OEC) verilerine göre, ABD geçen yıl 212 milyar dolar değerinde ilaç ürünü ithal etti.

Söz konusu dönemde ilaç ürünleri ülkenin en çok ithal ettiği 5'inci ürün kalemi oldu. Aynı dönemde ABD'nin ilaç ihracı ise 94,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre de ülkenin tıbbi ve ilaç ürünleri ithalatı geçen yıl 233 milyar doları bulurken, ihracatı 82,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

EN ÇOK İLAÇ İRLANDA'DAN ALINDI

ABD'nin geçen yıl en çok ilaç ithal ettiği ülke 50,3 milyar dolarla İrlanda oldu.

Ülkenin en çok ilaç ithal ettiği ülkeler sıralamasında İrlanda'yı, 19 milyar dolarla İsviçre, 17,1 milyar dolarla Almanya, 15,3 milyar dolarla Singapur ve 12,5 milyar dolarla Hindistan izledi.

ABD'nin en çok ilaç ürünleri ihraç ettiği ülkeler Çin, Hollanda, Japonya, Almanya ve Kanada oldu. ABD, çoğunlukla ibuprofen, aspirin ve antibiyotikler gibi jenerik ilaçları ithal ederken, bunların bir kısmı Hindistan ve Çin'den geliyor. Buna karşın patentli ve markalı ilaçlar genellikle ABD veya Avrupa Birliği'nde üretiliyor.

TRUMP YÖNETİMİ İLAÇ ÜRETİMİNİ ABD'YE GERİ GETİRMEK İSTİYOR

Trump yönetimi, nisan ayından bu yana ilaçlara tarife getirileceğinin sinyalini veriyordu. Bu ürün grubuna uygulayacağı gümrük vergisiyle ilaç üretimini ABD'ye geri getirerek ulusal güvenliği desteklemek isteyen Trump yönetimi, tedarik zincirlerini güçlendirmek ve istihdamla ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Aynı zamanda yönetim, özellikle küresel krizler sırasında ilaçlarda diğer ülkelere bağımlı olmaktan kaynaklanan riskleri azaltmayı hedefliyor.

Trump yönetimi, ithal ilaç maliyetlerini artırarak yerli alternatiflerin daha cazip hale gelmesini sağlamayı istiyor.

Başkan Trump, ağustos ayında verdiği bir röportajda, ithal edilen ilaçlara ilk aşamada düşük gümrük vergisi getireceklerini belirterek, ancak bu oranın bir, en fazla bir buçuk yıl içinde yüzde 150'ye ardından yüzde 250'ye çıkacağını çünkü ilaçların ABD'de üretilmesini istediklerini belirtmişti.

TARİFELERDEN KAÇMAK İSTEYEN İLAÇ FİRMALARI ABD'YE YATIRIM YAPIYOR

Trump'ın ilaçlara yönelik tarife tehditlerinin ardından Merck, AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi büyük ilaç şirketleri yatırım duyuruları yapmıştı.

Merck, nisan ayı sonunda Delaware eyaletinde bir tesis inşası için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklarken, İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca temmuzda ilaç üretimi ve AR-GE için ABD'ye 50 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirmişti.

Johnson & Johnson da mart ayında gelecek 4 yıl içinde ABD'deki yatırımını 55 milyar doların üzerine çıkaracağını açıklamıştı. İsviçre merkezli Roche da gelecek 5 yıl içinde ABD'de ilaç ve teşhis alanında 50 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Eli Lilly ise hafta başında, Teksas'ta 6,5 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi inşa etmeyi planladığını açıklamıştı.

İLAÇ TARİFELERİNE SEKTÖR KARIŞIK TEPKİLER VERİYOR

Düşünce kuruluşu Brookings'in bir araştırmasına göre, reçeteli ilaçlar Amerikalıların hayatında büyük rol oynuyor. Her yıl Amerikalı yetişkinlerin yüzde 61'i ve çocukların yüzde 20'si en az bir reçeteyi eczaneden veya posta yoluyla alıyor.

Aynı hastaların çoğu, hastanede yatarak tedavi gördüklerinde de ilaç kullanırken, ayrıca milyonlarca hasta, kanser veya otoimmün hastalıklar gibi durumlar için doktor tarafından uygulanan ilaçları ayakta tedavi sırasında alıyor.

Sağlık işletmeciliği konularında araştırmalar yapan UNC Center for the Business of Health'in nisan ayında yayımladığı bir analizde, ilaç tarifelerinin çeşitli doğrudan ve dolaylı etkilere sahip olabileceğine işaret ediliyor.

Analizde, en sık tartışılan iki etkisinin ise maliyet artışı ve olası tedarik sıkıntısı olduğu belirtiliyor.

İlaç tarifelerine sektör karışık tepkiler verirken, birçok ilaç şirketi, üretimin ABD'ye geri getirilmesinin faydalarını kabul etmekle birlikte tarifelerin bu hedefe ulaşmanın en etkili yolu olmayabileceğini savunuyor.

Bazı sektör liderleri ise üretimi ABD'ye kaydırmanın uzun zaman alacağına ve yüksek maliyetli olacağına işaret ediyor.