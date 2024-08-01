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ABD Çin'e ek taraflı kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor

ABD, Çin'in yapay zekâ bellek çiplerine erişimine tek taraflı kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 09:13

ABD, Çin'in yapay zekâ bellek çiplerine ve bu yarı iletkenleri üretebilen ekipmanlara erişimine önümüzdeki aydan itibaren tek taraflı kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor.

ABD'nin getirmeyi palanladığı tedbirler, Micron Technology Inc. ve Güney Kore'nin önde gelen bellek yonga üreticileri SK Hynix ve Samsung Electronics firmalarının Çinli firmalara yüksek bant genişlikli bellek ya da HBM olarak adlandırılan yongaları tedarik etmesini engellemek için tasarlandı. Bu üç firma küresel HBM pazarına hakim durumda.

HBM çipleri, Nvidia ve Advanced Micro Devices tarafından sunulanlar gibi yapay zeka hızlandırıcılarını çalıştırmak için gerekli.

Bununla birliktüe isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştular. ABD'nin Güney Koreli firmaları kısıtlamak için hangi yetkiyi kullanacağının belirsiz olduğunu söylediler. Bir olasılık, Washington'un en küçük miktarda bile Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapım ürünlere kontroller uygulamasına izin veren yabancı doğrudan ürün kuralı veya FDPR. Hem SK Hynix hem de Samsung, Cadence Design Systems Inc. ve Applied Materials Inc. gibi şirketlerin ABD çip tasarım yazılım ve ekipmanlarına güveniyor.

Ticaret Bakanlığı bir sözcü aracılığıyla yaptığı açıklamada "ABD ulusal güvenliğini korumak ve teknolojik ekosistemimizi korumak için gelişen tehdit ortamını sürekli olarak değerlendiriyor ve ihracat kontrollerimizi gerektiği şekilde güncelliyoruz. Değerlerimizi paylaşan müttefiklerimizle yakın bir şekilde çalışma kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

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