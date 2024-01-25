CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Buna göre ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 17:36

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 17:36

ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

VERİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı.

Bu dönemde beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, yüzde 2 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2023 genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla göre artış görülen ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de gösterdiği yüzde 2,2'lik daralmanın ardından 2021'de yüzde 5,8 ile güçlü bir büyüme kaydetmiş, 2022'de ise büyüme hızı yavaşlayarak yüzde 1,9 olmuştu.

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları, özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat da arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen büyüme oranının ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir
ABD firmaları Çin’e yatırımı riskli görüyor ABD firmaları Çin'e yatırımı riskli görüyor 25 Ocak 2024 09:05
AB’nin elektrik üretimini 2050’ye kadar iki katına çıkarması gerekli AB'nin elektrik üretimini 2050'ye kadar iki katına çıkarması gerekli 25 Ocak 2024 08:58
Kuzey Kore’nin kripto korsanlığı aktivitesi 2023’te rekor kırdı Kuzey Kore'nin kripto korsanlığı aktivitesi 2023'te rekor kırdı 25 Ocak 2024 08:55
Güney Kore ekonomisi 2023 yılını büyümeyle tamamladı Güney Kore ekonomisi 2023 yılını büyümeyle tamamladı 25 Ocak 2024 08:52
ECB’nin faizi sabit tutması öngörülüyor ECB'nin faizi sabit tutması öngörülüyor 25 Ocak 2024 08:49
Fed acil kredi programının faizini yükseltti Fed acil kredi programının faizini yükseltti 25 Ocak 2024 08:46
Deutsche Bank: ABD borsası önümüzdeki aylarda bir düzeltme yaşayabilir Deutsche Bank: ABD borsası önümüzdeki aylarda bir düzeltme yaşayabilir 25 Ocak 2024 08:43
Musk’tan Çinli otomobil üreticileri yorumu: Küresel rakiplerini yerle bir ederler Musk'tan Çinli otomobil üreticileri yorumu: Küresel rakiplerini yerle bir ederler 25 Ocak 2024 08:41
S&P 500 dün de rekor seviyeden kapandı S&P 500 dün de rekor seviyeden kapandı 25 Ocak 2024 08:37
Borsa İstanbul’da BIST 100 günü primli kapattı Borsa İstanbul'da BIST 100 günü primli kapattı 24 Ocak 2024 18:42
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Ocak 2024 10:19
Almanya’da şirket faaliyetleri daraldı Almanya'da şirket faaliyetleri daraldı 24 Ocak 2024 16:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,86
%0,9857
BORSA
1.006,68
%0,6682
ALTIN
998,68
%-0,1318
DOLAR
993,96
%-0,6042
EURO
1.018,23
%1,8229
BORSA
1.014,49
%1,4494
ALTIN
1.046,99
%4,6994
DOLAR
1.050,45
%5,0447
EURO
1.081,12
%8,1123
BORSA
1.074,66
%7,4659
ALTIN
1.057,22
%5,7223
DOLAR
1.076,92
%7,6923
EURO
1.522,52
%52,2523
BORSA
1.815,60
%81,5603
ALTIN
1.619,89
%61,9888
DOLAR
1.664,14
%66,4138
EURO
BİST En Aktif Hisseler