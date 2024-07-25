ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdü. Beklenti yüzde 2 büyüme gerçekleşmesi yönündeydi.

Ekonominin ana büyüme motoru olan kişisel harcamalar yine tahminlerin üzerinde yüzde 2,3 arttı. Ekonomik Analiz Bürosu'nun Perşembe günkü raporuna göre, yakından takip edilen enflasyonun temel göstergesi ilk çeyreğe göre hafifleyerek yüzde 2,9 arttı ancak hâlâ tahminlerin üzerinde gelişti.

Her ne kadar büyüme hızı ilk çeyrekten itibaren toparlanmış olsa da, rakamlar hâlâ geçen yıla göre ılımlı bir seviyeyi temsil ediyor. Tüketici harcamaları ve daha geniş ekonomik aktivite, yüksek faiz oranlarının ağırlığı altında soğudu ve bu da aynı zamanda enflasyonun kademeli olarak dizginlenmesine de yardımcı oldu. Bu, ekonomi için yumuşak bir iniş yapmaya çalışan ve muhtemelen Eylül ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayacak olan Fed için iyiye işaret.

Raporun ardından hazine getirileri hafif yükseldi ve hisse senedi vadeli kontratları düşük kaldı.