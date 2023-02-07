Goldman Sachs, ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girmesi olasılığına yönelik değerlendirmesini aşağı yönlü revize etti.

Daha önce yayınladıkları araştırma raporunda, ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girmesi olasılığını yüzde 35 olarak değerlendiren Godman Sachs stratejistleri, bu olasılığı şimdi yüzde 25 olarak duyurdular.

Araştırma notunda, "İş gücü piyasasında devam eden güçlenme ve işletme anketlerinde iyileşmenin erken işaretleri kısa vadede daralma riskinin kayda değer şekilde azaldığına işaret etti" denildi.