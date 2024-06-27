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ABD ekonomisi yüzde 1,4 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 15:36

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 16:23

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın birinci çeyreğinde yüzde 1,6, mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 1,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyümüştü.

İlk çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede; tüketici harcamaları, konut ve konut dışı sabit yatırımlarla eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlar etkili oldu. Özel envanter yatırımlarında ise azalış kaydedildi, ithalat arttı.

Birinci çeyreğe ait nihai verilerde, konut dışı sabit yatırımlarla hükümet harcamaları yukarı yönlü revize edilirken, ithalatla tüketici harcamaları verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıkarıldı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 yükselmişti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 artış kaydetmişti.

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