ABD ekonomisi yüzde 2,8 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

Beklentilerin altında büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 3 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde de yüzde 3'lük büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat ve federal hükümet harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da arttı.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 ile geçen yılın ilk çeyreğinden bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,5 arttı. 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük artışı gösteren endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,2 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,1 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 yükselmişti.