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ABD ekonomisinde pozitif veriler

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydettiği açıklanırken, işsizlik maaşı başvuruları da dört ayın en düşük seviyesine gerileyerek durgunluk beklentilerinin düşmesine yol açtı.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2024 17:27

ABD ekonomisinden son gelen büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik maaşı başvuruları verileri pozitif bir görünüm sergiledi.

ABD ekonomisi üçüncü okumaya göre yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydetti. Kişisel harcamalar aynı dönemde yüzde 2,8 arttı. GSYH fiyat endeksi de yüzde 2,5'lik artış gösterdi. Çekirdek PCE tarafında ise artış yüzde 2,8 olarak kaydedildi.

ABD fabrikalarına verilen iş ekipmanı siparişleri Ağustos ayında çok az bir artış göstererek firmaların seçim öncesinde yatırımlarını sınırladığını ve borçlanma maliyetlerinin daha da düştüğünü gösterdi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, uçak ve askeri teçhizat dışındaki ekipman yatırımlarının bir göstergesi olan temel sermaye malları siparişlerinin değeri, Temmuz ayındaki aynı büyüklükteki düşüşün ardından geçen ay yüzde 0,2 arttı.

Tüm dayanıklı tüketim malları için yapılan siparişler, ticari uçak siparişlerinin azalmasıyla durdu. Ulaşım ekipmanları hariç tutulduğunda siparişler yüzde 0,5 arttı

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDAN POZİTİF SİNYALLER

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 21 Eylül ile biten haftada 218 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 14 Eylül ile biten haftada 219 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 222 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 21 Eylül ile biten haftada 224 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 14 Eylül ile biten haftada 1.834 milyon seviyesine yükseldi.

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