Wall Street Journal tarafından çeyrek dönemler halinde yapılan ankete katılan ekonomistler, yüksek faiz oranlarının gelecek 12 ay içinde ABD ekonomisini resesyona sokacağı beklentisini devam ettiriyorlar.

WSJ anketine göre, gelecek 12 ay içinde ABD ekonomisinde resesyon bekleyenlerin oranı yüzde 61 oldu. Ekim ayındaki ankette bu oran yüzde 63'e kadar çıkmıştı.

FED'İN YUMUŞAK İNİŞİ BAŞARAMAYACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ

Fed, enflasyonu aşağı getirmek için ekonomik büyümede bir yavaşlamaya, keskin bir daralma olmasa da yumuşak bir inişe ihtiyaç olduğunu değerlendirirken, WSJ anketine katılan ekonomistlerin dörtte üçü Fed'in bir yumuşak inişi başaramayacağını öngördüler.

Ekonomistler 2023 sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e çekerken, 2024 sonu için beklentiyi yüzde 2,4 olarak ortaya koydular.

Fed'in faiz indirimine 2023 dördüncü çeyrekte başlayşacağınını öngörenlerein oranı yüzde 31 olurken, faiz indirimini 2024 ilk çeyrekte bekleyenlerin oranı yüzde 37 oldu. 2024 ikinci çeyrekte faiz indiriminin başlayacağını tahmin edenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.