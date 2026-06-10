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ABD elektrik üretiminde tarihi dönüşüm: Güneş enerjisi kömürü ilk kez geride bıraktı

ABD’de elektrik üretiminde önemli bir kırılma yaşandı. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik, ilk kez kömür kaynaklı üretimi geride bırakarak tarihi bir eşiğe ulaştı.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2026 11:00

Küresel enerji düşünce kuruluşu Ember'in yayımladığı rapora göre, geçen ay ABD'de elektrik üretiminin yüzde 12,8'i güneş enerjisinden sağlanırken, kömürün payı yüzde 12,2 seviyesinde kaldı. Böylece güneş enerjisi, kömürü aşarak elektrik üretiminde fosil yakıtların önüne geçmiş oldu.

Raporda, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin aylık ve saatlik verilerinin analiz edildiği belirtilirken, güneş enerjisinin son dönemde hızlı bir yükseliş trendi yakaladığı vurgulandı.

Ülkede yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji talebi, yeni elektrik üretim kaynaklarının devreye alınmasını hızlandırıyor. Güneş enerjisi, düşük maliyeti ve hızlı kurulabilmesi sayesinde şirketler tarafından daha fazla tercih ediliyor.

Öte yandan, Trump yönetiminin güneş ve rüzgar enerjisine yönelik bazı sınırlayıcı adımlarına rağmen sektörün büyümeye devam ettiği ifade ediliyor. Yönetim ise günün her saatinde üretim sağlayabilen kömür ve nükleer gibi geleneksel enerji kaynaklarına daha sıcak bakıyor.

Ember'de kıdemli veri analisti Nicolas Fulghum, bu değişimi "ABD enerji sisteminde yapısal bir dönüşüm" olarak nitelendirerek, şirketlerin artan enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisini hızlı ve ekonomik bir çözüm olarak gördüğünü belirtti.

Mayıs ayında güneş enerjisi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarken, kömür üretimi yüzde 11 geriledi. Buna rağmen ABD'de elektrik üretiminde fosil yakıtların hâkimiyeti sürüyor.

Doğalgaz ise yüzde 37'lik payla ülkedeki en büyük elektrik üretim kaynağı olmayı sürdürüyor. Güneş enerjisinin ise batarya depolama teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla özellikle gece saatlerindeki talebi karşılamada daha etkin hale geldiği ifade ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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