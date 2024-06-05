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ABD Enerji Bakanı'ndan 'Çin ithalatı' açıklaması

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Çin'den elektirikli araç ithalatına yüksek vergi verginin ABD otomotiv sektörü için hayati önemde olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2024 09:05

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Çin menşeli elektrikli araçlara (EV) uygulanan ithalat vergilerinin planlandığı gibi Ağustos ayında dört katına çıkarılarak %100'ün üzerine çıkarılmasının ABD otomobil sektörünün sağlığı açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

"BU KONUDA SERT OLMALIYIZ"

Granholm, "Bu endüstriye burada ihtiyacımız var. Eğer bunu yapmazsak, güneş panellerinde olduğu gibi tüm sektörü Çin'e bırakmış oluruz. Çin'in planı sanayi politikası çok agresif ve biz hiçbir şey yapmamıştık ve şimdi bu konuda bir şeyler yapıyoruz. Bir üretim omurgasına sahip olmak istiyoruz. Bu konuda sert olmalıyız" dedi.

ABD'li otomobil üreticilerinin "fiyatları düşürmeye devam etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını" söyleyen Granholm, düşük fiyatlı Çinli elektrikli araçların ABD dışında tutulmasının Amerikalı otomobil üreticilerini fiyatları düşürmekten caydıracağı yönündeki öneriyi reddetti.

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