ABD'de çekirdek enflasyon Mart ayında yükselişini sürdürerek faiz artışlarının gelecek ay da süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre manşet enflasyon yıllık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 5,1 artıştı.

Çekirdek enflasyon aylık bazda tahminlere paralel olarak yüzde 0,4 arttı, önceki ay artış yüzde 0,5'ti.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda ise artışını sürdürerek yüzde 5,6 oldu, önceki ay yüzde 5,5 artış olmuştu. Beklenti de yüzde 5,6'ydı.