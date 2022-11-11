ABD'de beklenti altında kalan TÜFE verisi neredeyse tüm riskli varlıklarda ralli yaparken ABD Borsaları son dönemin en yüksek TÜFE verisi günü sıçrayışını gerçekleştirdi.

S&P 500 Perşembe gününü yüzde 5,5 yükselişle kapadı. Bu aynı zamanda Nisan 2020'den bu yana en hızlı günlük yükseliş olarak da kaydedildi. Vadeliler rallinin devamına işaret ediyor.

Asya Pasifik de ABD verisini olumlu karşıladı. Hong Kong Hang Seng yüzde 5 üzerinde yükselirken Japon Nikkei ve Güney Kore Kospi de yüzde 3'e yakın sıçradı.

TÜFE verisi dolarda da sert gerilemeye yol açtı. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 2 ile 2009'dan bu yana görülen en sert düşüşü kaydetti. TÜFE verisi tahvil getirilerinde de büyük oynamaya yol açtı.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi 28 baz puan birden düşerek yüzde 3,81'e geriledi. ABD tahvil piyasası haftanın son işlem gününde kapalı olacak.

VERİ SONRASI FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

ABD enflasyonda yaşanan beklenti altı artış Fed üyeleri tarafından olumlu karşılandı. Veri sonrası konuşan Fed üyeleri bir sonraki faiz kararına kadar açıklanacak veriler olmasına dikkat çekse de genel olarak aralıkta faiz artışı temposunun düşebileceğini vurguladılar.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan açıklanan TÜFE verisini "rahatlatıcı bir gelişme" olarak karşılarken yakında sıkılaşma döngüsünün yavaşlayabileceğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da faiz artış boyutlarının ılımlılaşacağını beklediğini belirtti. Harker yine de 50 baz puanlık hareketin "önemli bir artış" olduğunun altını çizdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faiz artışında yavaşlamayı tartışmanın uygun olduğunu söylerken, açıklanan ekim enflasyonu için "Sadece bir veri. Zaferden uzaktayız" ifadelerini kullandı. Enflasyon verisinin ardından piyasa fiyatlamaları 50 baz puan ihtimalini güçlendirmişti. Veri öncesi swap piyasalarında 58 baz puanlık artış fiyatlanırken veri sonrası bu fiyatlama 52 baz puana düştü.